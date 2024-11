Lopinionista.it - “Capolavori del mondo in cucina”, Marco Liu presenta la ricetta dei Ravioli mazzancolle

MILANO – Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “delin”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontraLiu cheai telespettatori del tg satirico ladei “”, gustosi scrigni cotti al vapore che racchiudono un cuore di gamberi.Fratello minore di Claudio e Giulia, celebri imprenditori della ristorazione milanese,Liu ha seguito le orme familiari affermandosi nel panorama meneghino con la sua insegna Ba. Nato in provincia di Reggio Emilia,arriva a Milano con la famiglia, che lascia l’attività tessile per realizzare il sogno del padre di avviare un’impresa di ristorazione.Nel 2011 i genitori gli affidano la gestione del locale, e, appena ventenne, decide di rinnovare completamente l’insegna: trasforma il ristorante da tradizionale locale italiano in un moderno ed elegante ristorante cinese.