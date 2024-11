Ilrestodelcarlino.it - Cadavere nell’Uso, 48 ore da ricostruire

Due albe e due tramonti. Ci sono 48 ore di ’buco’ nella linea temporale che i carabinieri del Nucleo investigativo stanno seguendo in questi giorni per mettere al proprio posto ogni tassello del giallo che aleggia intorno alla morte violenta di Abderrahman Hamdane, il 48enne marocchino il cuiè riaffiorato dal fiume Uso a Bellaria Igea Marina lo scorso 29 ottobre. Ed è proprio dalle 15 di quel martedì che partono le indagini. Da quando gli addetti allo sfalcio dell’erba nella zona alla periferia di Bellaria hanno notato il corpo esanime e riverso nell’acqua gelida. Proprio quell’acqua in cui Abderrahman Hamdane è stato gettato dopo essere stato ucciso ha impedito al medico legale di determinare con certezza il giorno e l’ora del decesso del bracciante marocchino. Ecco quindi che la ricostruzione di chi indaga fa necessariamente un balzo all’indietro.