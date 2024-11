Ilnapolista.it - Butker il campione degli atleti Trumpiani: è contro gli omosessuali e ovviamente l’aborto (Faz)

Un giorno, a breve, analizzeranno la grande sconfitta dei campioni (di vari sport) che si erano attivamente impegnatila rielezione di Donald Trump. Da LeBron James in giù. Nel frattempo le Presidenziali americane hanno messo in luce gli “avversari”: glidi Trump (una volta c’erano glidi Cristo, ma il mondo sta cambiando.).Tipo Harrison. Ovvero il kicker dei Kansas City Chiefs, football americano. E’ una celebrità, anche lui. E’ il kicker più pagato della Nfl, con uno stipendio annuo di circa 6 milioni di euro, ma soprattutto – scrive la Faz – “è considerato la figura modello ideale dello sport professionistico per quella parte dello spettro di destra da cui provengono gli attacchiil progresso sociale, le misureil cambiamento climatico o per la protezione dai virus mortali.