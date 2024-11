Sport.periodicodaily.com - Brescia vs Cosenza: le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La continuità di risultati che i lombardi stanno cercando per stabilirsi nelle zone alte passa anche dall’appuntamento da non fallire contro i calabresi relegati nel fondo della classifica.vssi giocherà sabato 9 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa vittoria esterna sul campo della Sampdoria nell’ultimo turno ha messo parzialmente le cose a posto tra i lombardi dopo qualche passo falso di troppo. Adesso però la squadra di Maran deve trovare continuità per assestarsi stabilmente in zona playoff, obiettivo minimo stagionale.I calabresi stanno cercando di scalare faticosamente la classifica che li vede al penultimo posto a quota 11 punti ma con l’handicap dei quattro punti di penalizzazione.