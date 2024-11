Ilrestodelcarlino.it - Beppe Grillo spunta a sorpresa tra i padiglioni

L’Elevato in fiera.: tra idi Ecomondo. Il fondatore e garante del Movimento 5 stelle ha visitato ieri mattina la rassegna di Ieg dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare, di cui oggi è previsto il gran finale. Una ‘comparsata’ quasi in incognito, privata, non legata né ad attività politiche né agli eventi programmati in fiera. L’Elevato – comestesso si autodefinisce – ha visitato alcuni stand. All’insaputa degli organizzatori di Ecomondo che hanno appreso della sua presenza a cose fatte. Unafino a un certo punto. Primo, perchéè già stato a Ecomondo in passato. Secondo, perché i temi ambientali sono quelli che più gli stanno a cuore. L’ecologia è una delle ‘stelle’ del Movimento. Ed è soprattutto di questo che il garante parla nel suo blog.