Bergamonews.it - Architettura, menzione d’onore per Francesca Perani agli anotHERVIEWture AWARDs

Vienna (Austria). Durante la cerimonia di premiazione degli2024, tenutasi al Museo delle Arti Applicate (Mak) di Vienna, l’architetta bergamascaha ricevuto laper il suo percorso progettuale, tra cui RebelArchitette, un’iniziativa che mette in luce il ruolo delle donne nell’a livello internazionale. Il riconoscimento si inserisce in un contesto che celebra le professioniste di eccellenza che contribuiscono alla cultura del costruire.La giuria ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro dell’architetta, sottolineando: “è un’architetta e attivista italiana riconosciuta per il suo impegno nella promozione della parità di genere nell’e nel design. È co-fondatrice di RebelArchitette, una piattaforma che promuove la visibilità delle architette e sfida il disequilibrio di genere nel settore.