Ilfattoquotidiano.it - “Andate a raccogliere il cotone”, Fbi indaga sui messaggi razzisti inviati agli afroamericani in 21 Stati dopo la vittoria di Trump

L’onda razzista si è di nuovo gonfiata per abbattersi aulla comunità afroamericanaladi Donaldalle ultime elezioni. Secondo quanto denunciato dal gruppo americano per i diritti umani National Association for the Advancement of Colored People (Naacp), numerosidi odio razziale che, in alcuni casi, inneggiano alla schiavitù sonoa cittadini di colore in ben 21americaniladel tycoon nel voto del 5 novembre. Un fenomeno così esteso che anche l’Fbi ha deciso di aprire un’indagine.Episodi di questo tipo sonoregistrati, tra gli altri, anche income North Carolina, Virginia, Alabama e Pennsylvania, come denunciato dal gruppo, citato dalla Cnn, che ha poi condannato i “da utenti anonimi. Secondo Naacp, ida un mittente sconosciuto invitavano i neri a “spostarsi in una piantagione per”: “La realtà è che eleggere un presidente che, storicamente, ha abbracciato e, a volte, incoraggiato l’odio, porta a questo”, ha affermato Derrick Johnson, il capo del gruppo per i diritti civili.