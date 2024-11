Lapresse.it - Amsterdam, Ovadia: “Atto stupido, a pagarne le conseguenze saranno i palestinesi”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

“Ritengo che tutti questi episodi di aggressione selvaggia siano sbagliati e stupidi. Atti idioti e odiosi che sono un boomerang, perché ale. L’unico risultato che si ottiene è che la loro posizione peggiori”. Così a LaPresse Moni, in merito all’aggressione subita addai tifosi del Maccabi Tel Aviv al termine del match contro l’Ajax. “Picchiare delle persone che si recano a un evento sportivo identificandole con lo Stato di Israele, che a Gaza sta commettendo un genocidio, non ha senso”, rimarca. “Ovviamente spero di no, ma non escludo che fatti come quelli accaduti adpossano succedere anche in Italia” ha sottolineato. “Le critiche a quanto sta facendo Israele sono lecite e sacrosante – ha aggiunto -, ma bruciare una bandiera non ha mai fermato una guerra”.