Gaeta.it - Amadeus celebra il legame con Milano durante l’evento ‘Sport Movies & Tv’

continua a rappresentare un importante punto di riferimento per molti artisti e professionisti. Recentemente,ha sottolineato il propriocon la città in occasione del; Tv', attualmente in corso all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Il noto conduttore è stato premiato dalla Federation Internationale Cinema Television Sportifs con la prestigiosa guirlande d'honneur, un riconoscimento per l'importante contributo alla cultura sportiva e cinematografica.Ilprofondo con la città diun'intervista a Lombardia Notizie,ha condiviso ricordi importanti della sua carriera. "è casa mia, la Lombardia è la mia regione," ha affermato l'artista, esprimendo la sua gratitudine nei confronti di una città che lo ha accolto e supportato.