Ilrestodelcarlino.it - Vuelle avanti per tre quarti, poi il crollo: le bombe di Ambrosin affondano Pesaro

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

??????Udine, 6 novembre 2024 – Una sconfitta amarissima nella serata in cui poteva arrivare la partita della svolta per la. Che a metà del terzo quarto conduceva agilmente con 15 punti di vantaggio (39-54) mentre Udine pareva un pugile suonato sul parquet del ’Carnera’. Ma anziché dare il pugno del ko,si perde per strada con due tiracci di King ed Imbrò; poi l’americano, con un classico fallo di frustrazione, commette un antisportivo che costa caro e inverte il trend: i locali risalgono la corrente in pochi battiti di cronometro e, ripresa la fiducia, nell’ultimo quarto fanno valere una maggior freschezza e lucidità, mentre i pesaresi si liquefanno, segnando appena 9 punti. La gara inizia con Spiro Leka che riconferma lo stesso starting-five che aveva colto la prima vittoria del suo corso: Bucarelli in regia e De Laurentiis a presidiare l’area.