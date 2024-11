Volley femminile Champions League | vittorie per Milano e Conegliano

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Esordi vincenti pernella fase a gironi didi. La Verobatte un buon Porto in casa. 3-0 (25-15 27-25 25-17) il punteggio a favore delle ragazze di Stefano Lavarini, che chiudono i conti dopo il combattutissimo secondo set vinto ai vantaggi. Ottima prova della compagine di Miguel Coelho, che ha tenuto testa aper un set e mezzo. Sylla e compagne salgono in testa al gruppo C appaiate al Vakifbank, avversaria dichiarata per il primo posto. Tutto facile per l’Imocoche, dopo un primo set combattutissimo, piega la resistenza di Zagabria ottenendo un ottimo successo per 3-0 (226-24 25-10 25-15). Le pantere di Daniele Santarelli, trionfatrici nella passata stagione, si issano al primo posto nel girone A al pari Resovia. La compagine di Darko Nojic si candida ad essere la cenerentola del raggruppamento che vede in gioco anche il Plovdiv, prossima avversaria della corazzata di Ekaterina Antropova.