Ilfattoquotidiano.it - Venezia, docente fa un post contro le Frecce tricolori sul profilo Facebook privato: ora rischia sanzioni disciplinari a scuola

– Su unha scritto “di merda”, dopo aver visto la pattuglia acrobatica sorvolare il cielo diil 4 novembre, mentre in piazza San Marco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stava assistendo alla parata militare durante la celebrazione della giornata delle forze armate. Quella frase lanciata nel mondo social attraversodi costare cara a un’insegnante, vista l’apertura di un procedimento disciplinare. Ma l’interessata si giustifica: “Detesto leperché inquinano, mentre adoro il presidente Mattarella”.La frase non era passata inosservata (al punto da finire all’attenzione del ministro all’istruzione Giuseppe Valditara), anche perché Elena Nonveiller insegna educazione civica al Liceo Europeo Foscarini. L’obiettivo polemico non era però la figura del capo dello Stato (nel qual caso avrebbe potuto scattare addirittura un’ipotesi di vilipendio), bensì il danno ambientale causato dalle esibizioni.