Uno Rosso Red One | le prime reazioni al nuovo film di Natale di Dwayne Johnson e Chris Evans

Uno(Red One): lealdidiIl primo trailer di Uno(Red One) è stato pubblicato a giugno e la risposta non è stata affatto entusiasta. Sono seguite notizie diproiezioni disastrose, e anche la notizia che Amazon MGM aveva intenzione di togliere l’embargo sui social media durante la notte delle elezioni non era un granché.Ora sono arrivate leall’avventura fantasy a tema natalizio del regista di Jumanji Jake Kasdan e, sebbene siano tutt’altro che positive, probabilmente il consenso non è così negativo come ci si aspettava.Sebbene alcuni critici (alcuni di questi sono meglio definiti influencer, a dire il vero) non si siano interessati al, altri sono rimasti molto colpiti, salutando ilcome unclassico delle vacanze.