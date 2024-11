Thesocialpost.it - Trump presidente, le star di Hollywood scioccate: “Come è potuto succedere?”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La schiacciante vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali americane contro Kamala Harris rischia davvero di mandare in analisi diversedi. La reazione più diffusa tra attori, registi e cantanti al trionfoiano è di sconcerto e incredulità. Ma ecco una carrellata delle dichiarazioni più drammatiche e preoccupate per il futuro degli Stati Uniti.Leggi anche:, bufera social contro Taylor Swift: “Basta divi e divette finti proletari”Paura e delirio aJamie Lee Curtis, attrice nota per il ruolo nella serie horror Halloween e per la partecipazione al film cult ‘Una poltrona per due’, dichiara su Instagram che la vittoria di“significa un sicuro ritorno a un’epoca più restrittiva, che alcuni temono draconiana. Molti temono che i loro diritti saranno impediti e negati.