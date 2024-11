Trump is not my president E grazie ar c***o sei de Ostia Lo striscione choc dopo le elezioni USA 2024

Leggi l'articolo completo su Open.online

Molti lo hanno visto circolare in queste ore sui social. Alcuni si chiedevano se fosse un creativo fotomontaggio ma invece, loanti Donald, apparsola vittoria del repubblicano, è reale. La scritta, spiega Adnkronos è comparsa nella notte a Roma, in zona San Giovanni, inizialmente solo nella sua parte contro il tycoon. Poi si sa, nella Capitale l’ironia prende il sopravvento ed è stata aggiunta anche la risposta: «Ear, sei de». La scritta in tutto il suo splendore, comparsa sulle recinzioni dei lavori della metro C, a Roma Purtroppo la creazione è stata rimossa stamane, rimanendo solo poche ore. «Verso mezzogiorno si è fermata una volante della polizia locale – racconta all’agenzia Mattia, titolare dell’edicola fra Porta Metronia e via Gallia – gli agenti sono anche venuti a chiedermi se avevo delle buste della spazzatura da dargli perché neanche ce le avevano».