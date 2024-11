Thesocialpost.it - Tragedia nel Leccese: neonata di 11 giorni muore nel letto dei genitori

Dramma a Merine, piccola frazione di Lizzanello, vicino a Lecce. Unadi soli 11è morta mentre dormiva accanto ai suoi. La famiglia vive in un complesso residenziale del paese. Alle prime luci dell’alba, isi sono accorti che la piccola non respirava più. Sconvolti, hanno chiamato subito il 118. I sanitari sono arrivati e hanno tentato di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Lanon ce l’ha fatta, e il personale medico ha dovuto constatarne il decesso.Leggi anche: Neonato seviziato dal padre, interrogata la mamma: “Non sapevo nulla”Il dolore deiIn casa, insieme alla coppia e alla, si trovava anche la sorellina maggiore, una bimba di 3 anni. La famiglia, in preda alla disperazione, attende ora che le autorità facciano luce sulla