Traforo bloccato, la ripresa dei lavori rinviata a settembre-ottobre 2025!

L'Aquila - Il Commissario straordinario risponde ai dubbi suineldel Gran Sasso, confermando che lasarà possibile solo nell'autunno. Ineldel Gran Sasso, cruciali per la messa in sicurezza dell'acquifero che fornisce acqua a circa 700.000 persone in Abruzzo, sono momentaneamente bloccati. La causa principale di questo stop è la rottura del collettore di drenaggio principale all'interno della galleria destra dell'A25, che ha provocato l'intorbidimento dell'acqua. L'incidente, rilevato durante un sopralluogo il 15, ha costretto la Italferr (gruppo Rfi) a sospendere idi carotaggio, con gravi ripercussioni sulle tempistiche della messa in sicurezza. Il Commissario straordinario, Pierluigi Caputi, ha recentemente chiarito la situazione durante un incontro con i consiglieri regionali del Partito Democratico.