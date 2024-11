Ilfattoquotidiano.it - Tommaso Verdini, il figlio di Denis patteggia due anni e nove mesi nell’inchiesta sugli appalti Anas: sconterà la pena ai lavori utili

Il gup di Roma ha approvato l’accordo dimento a duedi reclusione raggiunto dalla Procura condell’ex parlamentare, indagato per presunte irregolarità nell’affidamento di commesse all’, tra cui un appalto per il risanamento delle gallerie dal valore di 180 milioni di euro. Il giudice ha anche dato l’ok alla richiesta di conversione dellaindi pubblicatà perjunior e ha ratificato ilmento a un anno e, consospesa, dell’imprenditore Angelo Ciccotto. I reati contestati nel procedimento, diversi a seconda delle posizioni, sono la corruzione e la turbativa d’asta.si è costituita parte civile.era stato arrestato il 28 dicembre 2023 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.