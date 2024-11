Lanazione.it - Telco, stipendi saldati. Interrotto lo sciopero

I dipendenti diSoluzioni Digitali, a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, sono tornati al lavoro. Loè terminato dopo che l’azienda ha saldato, per la totalità degli addetti, anche l’altra tranche degli. La questione del polo produttivo, però, rimane aperta e sarà discussa al tavolo istituzionale convocato a Firenze, in Regione, per la mattinata di lunedì prossimo, 11 novembre. Una situazione che interessa da vicino non soltanto lo stabilimento colligiano, in cui operano cinquanta lavoratori, bensì anche le realtà produttive del settore delle infrastrutture in rete attive in tutta la Toscana. Sedi che occupano complessivamente oltre quattrocento persone. Non da oggi le organizzazioni sindacali chiedono certezze per il futuro: "Vogliamo capire se l’azienda è propensa a compiere investimenti, sia in Toscana che, di conseguenza, nel Senese.