Tajani a Salvini e Giorgetti: "Ripensare i tagli alla metro C. Opera strategica per Roma"

Tre sono le stazioni a rischio nella "Via Crucis" della Linea C, quelle che potrebbero scomparire (Clodio-Mazzini, Auditorium e Farnesina) dal progetto della nuova tratta dellapolitana minacciata daidi 425 milioni di euro. Una scure paventata nella bozza della Legge di Bilancio 2025 per 25 milioni di euro, raddoppiando a 50 milioni l'anno dal 2026 al 2032. Finosforbiciata finale di altri 50 milioni, per uno complessivo del 19% del finanziamento iniziale (2 miliardi e 200 milioni), che così si ridurrebbe a un miliardo e 775 milioni di euro. Riducendo, però, anche il tratto finale di un'attesa dcapitale da ben 25 anni. Ora il ministro degli Esteri, Antonio, ha scritto una lettera ai «colleghi» Giancarloe Matteo, sollecitando, tramite Il Tempo, una riformulazione della bozza che salvaguardi i fondi.