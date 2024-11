Lanazione.it - Sversamento di gasolio. Chiusa la strada comunale

fino almeno alla mattinata inoltrata di oggi, ladi San Pietro in Campo. La decisione è stata presa ieri sera poco prima delle 17, come ha reso noto l’assessore Lorenzo Tonini dopo che è stata siglata anche l’ordinanza che di fatto vieta il transito nel tratto nei pressi dell’imbocco per la carrozzeria Aurelia fino al bivio con la SR 445. Il motivo è loaccidentale dida parte di un mezzo pesante che ha interessato questo trattole, sporcando con una notevole quantità dila carreggiata e rendendo pericolosa la circolazione. Sul posto i tecnici della Provincia ed una ditta incaricata dal Comune di Barga, ma sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per cercare di togliere o fare assorbire con schiume e polveri idonee le sostanze oleose.