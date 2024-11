Oasport.it - Sorteggio ATP Finals: Sinner evita Alcaraz, ma trova il più ostico dalla terza fascia

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Sono stati sorteggiati ufficialmente i gruppi delle ATP2024 a Torino. C’era davvero grandissima attesa per capire quali sarebbero stati gli avversari di Janniknella prima fase. Non ci sarà subito lo scontro con Carlos, visto che lo spagnolo è stato inserito nel gruppo intitolato a John Newcombe con Alexander Zverev; mentre il numero uno del mondo, che è presente nel gruppo Ilia Nastase, hatosecondail russo Daniil Medvedev.Salta dunque subito la possibilità di un nuovo scontro traed, con i due che potrebbero incrociarsi solamente a partire dalle semifinali. Jannik affronterà Medvedev, che ha già affrontato in questa stagione per ben cinque volte ed il bilancio è 4-1 per, senza dimenticare anche la semifinale dello scorso anno sempre a Torino e vinta dall’azzurro al terzo set.