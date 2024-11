Lanazione.it - Solidarietà, aperti cinque bandi per richiedere donazioni

Firenze, 7 novembre 2024 - Fondazione Cr Firenze rinnova anche per il 2025 l’impegno a favore delle realtà del Terzo Settore che operano nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di Arezzo e Grosseto:pera favore di progetti su disabilità, anziani, welfare, donne e minori. Le domande possono essere presentate fino al 9 gennaio 2025. “Lasi conferma uno dei settori più importanti per la Fondazione – afferma Bernabò Bocca, presidente di Fondazione Cr Firenze – al quale destiniamo gran parte delle nostre risorse per il territorio. Con questiconfermiamo la nostra volontà di rimanere al fianco del mondo dell’associazionismo che lavora ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili”. Con il bando Welfare, la Fondazione intende sostenere quei progetti in grado di garantire l’assistenza e qualità della vita delle categorie socialmente svantaggiate e la promozione delle attività volte all’integrazione e alla coesione sociale.