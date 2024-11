Snam nei primi nove mesi del 2024 utile netto a 996 milioni e +461 per cento di investimenti

Lettera43.it - Snam, nei primi nove mesi del 2024 utile netto a 996 milioni e +46,1 per cento di investimenti

Il consiglio di amministrazione diha approvato i risultati consolidati deidel, che hanno evidenziato una crescita costante degliper un totale di 1,8 miliardi di euro (+46,1 perrispetto allo stesso periodo del 2023). A trainarli l’avanzamento dei lavori per il terminale di rigassificazione di Ravenna e la realizzazione della Linea Adriatica. In aumento anche l’EBITDA adjusted, risultato pari a 2,1 miliardi di euro (+12 per). In calo del 7,4 per, invece, i ricavi totali, che ammontano a 2,6 miliardi. In dettaglio, sono cresciuti i ricavi regolati guidati dal business delle infrastrutture gas, grazie all’aumento del WACC, all’adozione del modello regolatorio ROSS alla realizzazione del piano di, mentre sono diminuiti quelli del business dell’efficienza energetica, principalmente in ambito residenziale.