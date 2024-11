Ilrestodelcarlino.it - Sgombero Fit Village. Il Tar prende tempo. Altro incontro in municipio

Il Tar di Parma ha deciso dirsi ulterioreprima di emanare una sentenza che metterà un punto definitivo alla querelle fra il Comune, proprietario della palestra Fitdi via Mazzacurati, e Play Games, la società che da 30 anni gestisce l’impianto sportivo. L’udienza sull’ordinanza diemanata dal Comune per i locali della palestra si è svolta ieri mattina, ma i giudici si sono presi delsupplementare per decidere sulla complessa vicenda in cui sono a rischio 33 posti di lavoro e le quote versate da circa 1.000 abbonati al centro sportivo che si avvia alla chiusura. Il 2 luglio infatti l’amministrazione aveva inviato una dirigenziale dettando la scadenza della proroga al 30 giugno 2024 e inviando l’ ordine di rilascio dei locali. Da qui il ricorso al Tar di Play Games contro il Comune "in ragione – sostiene la società – di una proroga legale al 31 dicembre 2024".