Serie B 2024 2025 Mantova-Cremonese gratis su Dazn

Prosegue la campagnadi promozione e trasmissione di alcuni eventi in modalità gratuita. Questo fine settimana tocca al derby lombardo tra, valido per la tredicesima giornata del campionato diB. La sfida à in programma sabato alle 17.15 allo stadio ‘Martelli’ e sarà visibile suanche modalità gratuita. Gli appassionati non abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente.suSportFace.