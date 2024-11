Dailyshowmagazine.com - Scopri “Quando penserò a te”, il singolo di Imeon che esplora l’amore adolescenziale e l’importanza di guardare avanti

La giovane cantautrice italianaha lanciato il suo nuovoa te”, una canzone che racconta l’intensità e la transitorietà dei primi amori. Pubblicato sulle piattaforme digitali dal 27 settembre e in rotazione radiofonica dall’11 ottobre, il brano parla di emozioni forti e della difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle, senza perdere la speranza in nuovi incontri e nuove esperienze.Un Brano Ispirato ala te” è una riflessione sulla fine di una relazione e sulla forza necessaria per. Nonostanteabbia solo 16 anni, ha voluto lanciare un messaggio positivo ai suoi coetanei, esortandoli a non drammatizzare la fine di un amore. “Molte ragazze della mia età tendono a vivere il distacco come un dramma, ma io credo che ci siano sempre altre opportunità,” racconta