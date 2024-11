Thesocialpost.it - Samuele Bersani, stop al tour per motivi di salute: l’annuncio ufficiale

ha annunciato attraverso i social la decisione di sospendere temporaneamente il suoperdi. Il cantautore, che si stava preparando per il suo nuovo& Orchestra 2024, ha informato i fan della necessità di rimandare le date inizialmente previste a partire da marzo.il messaggio ai fan: “tornerò presto”In un post condiviso sui suoi canali social,ha spiegato con dispiacere la decisione di fermarsi, rassicurando però i fan: “Devo prendermi una pausa perdie riprogrammare le date del. Non vedo l’ora di tornare, tornerò presto.” Il cantante ha espresso il suo rammarico per l’attesa che i fan dovranno sopportare, ma ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla propriaprima di poter riprendere l’attività musicale.