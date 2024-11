Gaeta.it - Rapina in pieno giorno a Pianezza: tentativo di furto termina in colluttazione

Facebook WhatsAppTwitter Una mattinata di tensione ha colpito, nel torinese, giovedì 7 novembre 2024. Nell’area di via Cottolengo, una banda di ladri ha tentato di svaligiare un appartamento, convinti che fosse deserto. Ilè sfociato in un confronto diretto con il proprietario dell’immobile, un uomo di circa 40 anni, causando ferite e riaccendendo preoccupazioni sulla sicurezza del comune.Ildiin via CottolengoLa cronaca di questa giornata alterata narra di un’intrusione avvenuta al mattino, mentre il mercato rionale nelle vicinanze pullulava di visitatori ignari. I ladri, che avevano pianificato il colpo per approfittare dell’apparente assenza del proprietario, hanno fatto irruzione negli spazi dell’abitazione con l’intenzione di portare via oggetti di valore: gioielli, denaro e dispositivi elettronici sembravano essere gli obiettivi principali.