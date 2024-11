Ultimouomo.com - Quando Donald Trump organizzava corse in bicicletta

Leggi l'articolo completo su Ultimouomo.com

«Come chiameresti una gara ciclistica che si snoda lungo la valle del fiume Hudson, rischia la vita tra i tossicodipendenti, i tagliagole, i saltatori a luci rosse, i briganti e i pazzi di New York City, poi si dirige verso la Pennsylvania, la Virginia, il Maryland e il Delaware prima di terminare nel cuore filantropico di Atlantic City? Si potrebbe chiamare Giro delle Colonie. Si potrebbe chiamare Tour dell’Est. Si potrebbe chiamare Tour del Medio Atlantico. Se si volesse essere solo leggermente pretenziosi, si potrebbe chiamare Tour de l’Est o Tour de Printemps. Lui lo chiama Tour de».Questo assurdo incipit, datato dicembre 1988, è uno dei primi pezzi del New York Times ad occuparsi dell’ultima iniziativa di. Pare voglia organizzare una corsa di biciclette. L’articolo s’intitola: «Willnow become a big wheel?» e ironizza sul fatto che big wheel è traducibile come pezzo grosso.