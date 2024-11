Metropolitanmagazine.it - Qual è il segreto di stile di Melania Trump? La (per la seconda volta) first lady non ne sbaglia una

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Era lacandidatura per Donald, che ha vinto. Politica a parte, in questa stagione di campagna elettorale molte volte i riflettori erano puntati proprio su di lei, sulla (ora per la. E si sa, i cittadini US sono noti per la fantasia e per credere quasi ingenuamente alle fake news più strampalate, tanto da elaborare una complessa teoria per cui la nostra bellasarebbe stata sostituita da una sosia. Chiunque si sia presentata alle urne per questo election day, però, lo ha fatto con unoimpeccabile. Ha indossato infatti uno chemisier nero a pois bianchi di Dior, in pienoamerican fifties, da trad wife.I look migliori di, dall’election day del 2024 ai tempi da modellaBen 28 anni faKnauss incontra Donaldgrazie allaModel Management.