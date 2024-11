.com - PS5 Pro in vendita da oggi: tanta grafica e prestazioni

PS5 Pro è ora disponibile all’acquisto ufficialmente con un prezzo non proprio economico, design rivisto epontenza oltre cheal top. Chi ha effettuato l’acquisto in preordine dal 26 settembre dovrebbe aver ricevutola sua console o, al massimo, in un paio di giorni da.PS5 Pro ufficiale: preordini dal 26 settembre Acquista su AmazonLancio ufficiale PS5 Pro: potenza e innovazione ai massimi livelliSony ha presentato il 10 settembre la nuova PS5 Pro con prevendite a partire dal 26 settembre e da, 7 novembre, l’attesissimo lancio ufficiale, una versione potenziata della celebre console PlayStation 5.PS5 Pro integra un nuovo hardware che supporta la4K con un frame rate fluido e migliora il ray tracing, regalando immagini più realistiche e dettagliate.