Pil Giorgetti frena sui fondi per la difesa | Il 2% chiesto dalla Nato è molto ambizioso

L’obiettivo del 2% del Pil riper larisulta “”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo, in audizione davanti alle commissione Bilancio di Camera e Se, spiegando che alla luce degli stanziamenti previstimanovra “arriveremo alla percentuale dell’1,57 per cento nel 2025, dell’1,58 per cento nel 2026 e dell’1,61 per cento nel 2027?. Lo stop del ministro dell’Economia arriva nelle stesse ore in cui il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, rilancia l’invito ai Paesi membri a spendere nella. “Si prevede il potenziamento degli investimenti nel settore della, per un valore complessivo di 35 miliardi nel periodo 2025-2039, misura che si aggiunge al finanziamento, per la prima volta permanente, delle missioni internazionali di pace”, ma “nonostante gli ingenti stanziamenti assegnati, l’obiettivo del 2 per cento del Pil ririsultae non del tutto compatibile sotto il profilo in particolare delle coperture con il quadro vigente della governance europea” aggiunge il titolare del Mef.