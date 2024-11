Notizie dal mondo Asvis | Manifesto Rus così le università italiane contribuiranno a un futuro sostenibile

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Sofia Petrarca della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 25 ottobre 2024.È disponibile online il nuovodella Rete delleper lo sviluppo(Rus), dal titolo “Leper lo sviluppodel Paese. Acceleriamo la realizzazione dell’Agenda 2030, aumentiamo l’impegno per lo sviluppo”.Il documento, che rinnova e aggiorna quello del 2019 alla luce dei risultati e dei percorsi intrapresi dagli atenei in questi anni, è l’esito del confronto avvenuto al convegno dell’11 e 12 giugno a Udine, organizzato in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle(Crui).Riconoscendo il ruolo cruciale dellenell’implementazione degli Obiettivi di sviluppodell’Agenda 2030, il2024 rappresenta un riferimento utile per la pianificazione del percorso per la transizionedi ciascun ateneo.