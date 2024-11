Ilgiorno.it - Neodiplomati. La matematica non fa più paura

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Per molti studenti lecchesi laprobabilmente è diventata o il loro mestiere, oppure ha continuato ad essere la loro materia di studio all’università. Su 881 studenti che si sono diplomati in un istituto tecnico, il 17,7% ha frequentato infatti l’indirizzo Afm, Amministrazione finanza e marketing, cioè la vecchia Ragioneria. Dei 2.221 liceali invece il 42,5% ha conseguito la maturità scientifica. La brianzola Maria Gaetana Agnesi, la prima donna ad ottenere una cattedra universitaria die che aveva una casa anche a Montevecchia, a quanto pare alle ragazze e ai ragazzi che studiano nella provincia piace più Manzoni. È quanto emerge almeno dal Focus sugli esami di maturità e di qualifica professionale dello scorso anno scolastico e formativo, il 2023/2024. "Uno strumento di lavoro a supporto delle attività di programmazione, che descrive il flusso degli studenti in uscita dal sistema scolastico, ponendo l’attenzione sulle tipologie di diploma conseguito e le relative aree di appartenenza – spiegano dall’Amministrazione provinciale - Il quadro consente di osservare la qualità dell’offerta formativa del territorio provinciale e di analizzare l’offerta di professionalità che si prepara ad affrontare il mercato del lavoro".