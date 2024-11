Spazionapoli.it - Napoli, c’è un patto nello spogliatoio: spunta un retroscena prima dell’Inter

untra i calciatori dopo la disfatta contro l’Atalanta edel big match con l’Inter: c’è uninedito La disfatta contro l’Atalanta di domenica scorsa ha cambiato l’umore in casae ha soprattutto alzato il livello di attenzione che sarà necessario mostrare in campo nelle prossime partite. Il livello degli avversari è cresciuto e dopo la Dea toccherà all’Inter, che precederà la sosta. Rientrati poi dalla pausa nazionali, toccherà anche a Roma e Lazio, con i biancocelesti che stanno volando sulle ali dell’entusiasmo e sono a soli 3 punti dagli azzurri.Losi è compattato dopo il k.o. nel lunch match contro gli uomini di Gasperini, che hanno rifilato un 3-0 duro agli azzurri. Un risultato forse anche fin troppo netto, specialmente se si considera che sono stati segnati 3 gol su 3 tiri complessivi in porta.