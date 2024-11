Gaeta.it - Modifiche alla direttiva sui viaggi: Ectaa avverte sulle ripercussioni per le agenzie di viaggio

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La lobby delledio europee, nota come, esprime forti preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti negativi che una modifica imminente dellasuitutto compreso potrebbe avere sul settore. La proposta, presentata dCommissione Europea e ora in fase di discussione al Parlamento Europeo, prevede che gli intermediari siano responsabili dei rimborsi delle prenotazioni cancellate, un cambiamento considerato problematico da parte dei rappresentanti del settore.La proposta di modifica dellaSecondo le nuove linee guida, gli intermediari avranno l’obbligo di rimborsare i clienti in caso di cancellazioni entro 14 giorni drichiesta. A sua volta, i fornitori di servizi dovranno restituire i soldi agli intermediari entro 7 giorni.