Gaeta.it - Milano ritorna a servire i pasti scolastici: riapre il Centro Cucina Giusti dopo la riqualificazione

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente riaperto il, un’importante struttura dedicata alla preparazione deiper le mense scolastiche della città. Questo avvenimento segue un intervento diche ha permesso di migliorare le attrezzature e le condizioni di lavoro, garantendo un servizio più efficiente per le famiglie milanesi. Attraverso fondi per oltre 400mila euro, il Comune didimostra un impegno costante nel garantiredi qualità per i propri studenti.La capacità e l’operatività delCon una capacità produttiva di circa 1.600al giorno, ilsi propone di fornire un servizio essenziale per le scuole dell’intera area milanese. Il termine dei lavori disegna una nuova fase operativa per la struttura, che ora è in grado di assicurarenutritivi e di qualità per gli studenti di tutte le età.