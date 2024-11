Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca punta la Champions League. E con Cardinale…

, il calcio diè europeo e luitanto sulla: a Madrid poi il vertice con Cardinale.La grande vittoria delarrivata incontro il Real Madrid ha messo in evidenza una squadra che ha mostrato una cattiveria totalmente diversa rispetto alle gare di campionato. Ecco che quindi, l’allenatore portoghese ha confessato che il suo tipo di calcio si adatta meglio all’Europa: “Per noi è più difficile con il Monza è come sarà a Cagliari che contro il Real Madrid al Bernabeu”.Queste le parole dial termine della vittoria per 3-1 in casa dei blancos. Una vittoria che ha ridato grande morale al club rossonero e che adesso fa sperare in grande. Sì perché il tecnico rossonerodavvero tanto su questae con una situazione di classifica che adesso è migliore, gli ottavi non sono così lontani.