Milan | decorso sereno per Morata a ore lascerà l’ospedale

Prosegue senza problemi ilospedaliero di Alvaro, che a causa del forte trauma cranico subito questa mattina nel corso dell’allenamento del, è stato portato ed è rimasto in ospedale come da prassi. Gli esami ai quali si è sottoposto, a ogni modo, sono tutti negativi. Pertanto, l’attaccante spagnolo sta bene, ma resta ovviamente in osservazione. Se non dovessero esserci problemi di sorta, dovrebbe lasciarein serata o domani mattina, come riporta l’Ansa.per, a oreSportFace.