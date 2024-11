Secoloditalia.it - Meloni agli industriali di Bergamo e Brescia: “Fare squadra è cruciale, l’Italia cresce ed è solida”

in un tempo complesso come quello che stiamo vivendo èper farre la competitività delle imprese e conquistare nuovi mercati. I principali indicatori macroeconomici mostrano un’Italia“. Sono le parole della premier Giorgiain un messaggio inviato all’assemblea generale di Confindustria, letto in apertura dei lavori.“La nuova manovra si inserisce nel solco di quelle precedenti, e prevede misure e interventi concreti per sostenere l’occupazione e chi fa impresa. Rendiamo strutturale il to del cuneo fiscale e ne ampliamo i benefici ai circa 1,3 milioni di lavoratori con redditi tra 35 a 40mila euro annui. Confermiamo la super deduzione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni e proroghiamo gli incentivi previsti dal Decreto Coesione per l’assunzione di giovani e donne” , prosegue la premier nel messaggio, nel quale riassume le misure contenute nella manovra.