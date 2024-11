Gaeta.it - Maxi sequestro di marijuana a Camisano Vicentino: i carabinieri smantellano una serra clandestina

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, in provincia di Vicenza, ihanno scoperto una grande piantagione diall’interno di un capannone industriale. L’operazione è scaturita da una segnalazione effettuata dal curatore fallimentare, che si trovava sul posto per verifiche legate alla liquidazione di un’azienda in crisi. Questo ritrovamento ha rivelato una vastaindoor, dimostrando come la coltivazione illegale di sostanze stupefacenti possa prosperare anche in contesti inaspettati.La scoperta dellaDurante l’intervento, i militari hanno trovato un impianto ben attrezzato per la coltivazione di, completo di sofisticate attrezzature per l’irrigazione e sistemi di aerazione professionali. L’area era piena di piante disposte su larga scala, un chiaro segnale di un’operazione ben organizzata e dotata di mezzi adeguati.