Liberoquotidiano.it - Manovra, Farina (Ania): Ok sostegno redditi bassi, ma ingiustificato taglio incentivi Irpef

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2024 La Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (), Maria Bianca, in audizione di fronte alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge di bilancio, mostra la sue perplessità: "Vorrei dire che apprezziamo molto che le misure si siano concentrate si stiano concentrando suldeimediodei lavoratori dipendenti, rendendo strutturali gli effetti deldel cuneo e l'accorpamento delle aliquote. Accanto a queste misure non possiamo però non osservare che il disegno di legge di bilancio per l'anno prossimo prevede un intervento di revisione complessiva e di limitazione delle detrazioni. E tra le detrazioni oggetto di questi interventi ricadono anche quelle destinate ai contraenti delle polizze assicurative.