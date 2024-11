Unlimitednews.it - Manovra, Capone a Landini “Leader sindacale non inciti alla rivolta e sia aperto al dialogo”

Leggi l'articolo completo su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “In risposta alle recenti affermazioni di Maurizio, desidero sottolineare la necessità di una riflessione profonda e responsabile sul ruolo che ciascundeve assumere in questo momento per il nostro Paese. Incitaresociale non è una soluzione e rischia di acuire tensioni latenti che potrebbero degenerare”. Lo ha dichiarato in una nota Paolo, Segretario Generale UGL, rispetto alle parole di Maurizio, Segretario Generale Cgil, utilizzate per commentare la legge di bilancio. “Credo fortemente – aggiunge – che ile il confronto siano gli strumenti necessari per affrontare le sfide economiche e sociali attuali. È nostro dovere esprimere eventuali critiche e suggerire soluzioni al Governo, mettendo da parte i pregiudizi ideologici, per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere il benessere collettivo.