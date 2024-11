Anteprima24.it - Mangiaplastica, attività sospesa temporaneamente

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asia comunica la temporanea sospensione del servizio della macchina ‘’ a partire da domani, 8 novembre, e fino alla fine delle operazioni che ne prevedono lo spostamento, reso necessario a causa di lavori in piazza Risorgimento. L’apparecchio verrà ricollocato, sempre nella stessa piazza, ma sul lato sinistro dell’area mercatale (nel punto indicato dalla foto in basso).L’Azienda si scusa con i cittadini per il momentaneo disagio, che è indipendente dalla propria volontà, ma che è necessario per continuare a garantire il servizio nella stessa area. L'articoloproviene da Anteprima24.it.