Thesocialpost.it - “Ma cosa c’è lì dietro? Cos’è quello!”, Sciarelli shock durante la diretta con gli sposi scomparsi

Ieri sera,la nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotto da Federica, si è trattato il caso di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, la coppia di giovanidi Cesa, in provincia di Caserta, che ha destato grande preoccupazione per la loro improvvisa scomparsa il 29 ottobre. La coppia, che aveva lasciato i figli ai nonni senza spiegazioni, è ricomparsa cinque giorni dopo, il 3 novembre, senza fornire particolari dettagli sul motivo dell’allontanamento.Leggi anche:, dov’erano Maria e Pietrola loro assenza: catturati dalle telecamereEcco tutta la verità sugli “tristi”il racconto di maria e pietrol’intervista, Maria ha spiegato di non essere stata informata da Pietro delle sue intenzioni. “Io non sapevo assolutamente niente – ha raccontato – avevamo appuntamento per andare a vedere una casa”.