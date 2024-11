Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, WTA Finals 2024 in DIRETTA: scontro diretto per la semifinale

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella verità per Sarae Jasmine, che giocano un vero e proprio spareggio contro.Le rivali odierne arrivano allocon le azzurre nella stessa situazione di classifica nel girone, ovvero con una vittoria ed una sconfitta, è quindi il classico “quarto di finale” che spesso si verifica nella terza giornata del Round Robin delle. Chi vince accede in, con ogni probabilità da coppia seconda classificata al cospetto di Dabrowski/Routliffe.Le rivali sono già state battute nella finale del WTA 500 di Pechino poche settimane fa da, che hanno dimostrato comunque di sapersi adattare molto bene anche alla superficie che meno si addice alle loro caratteristiche di coppia insieme ai prati.