Le tre scelte chiave che portano la pace Le sfide di Trump senza un piano B

Il trionfo di Donaldha dimensioni tali da imporgli quattro anni alla Casa Bianca in grado di entrare nella storia. Non c'è alcuna concessione alla retorica in questa affermazione: mai nessuno ha vinto per poi perdere e per poi rivincere come lui è riuscito a fare, quindi è ben evidente che ci troviamo di fronte a qualcosa di eccezionale. È assai interessante ragionare su cosa potrà e dovrà farenel nuovo mandato, considerando le enormi aspettative che ci sono dentro e fuori gli Stati Uniti. La mia opinione è che tre sono leprincipali che dovrà affrontare, tre i risultati che dovrà ottenere per lasciare un segno indelebile tra il 20 gennaio 2025 e la scadenza del mandato, cui va aggiunta la stabilizzazione sull'attuale linea del fronte del conflitto russo-ucraino (Zelensky dovrà farsene una ragione).