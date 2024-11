Puntomagazine.it - Le nuove scoperte sul Dna extracromosomale e le possibili terapie antitumorali

sul Dnaoffrono spunti permirate contro i tumori più aggressiviUn’innovativa ricerca ha messo in evidenza come il Dna(ecDna) rappresenti una delle principali cause alla base di numerosi tipi di tumore. Questo Dna, sebbene noto dal decennio degli anni ’60, è stato studiato più recentemente per la sua connessione con l’aggressività dei tumori e per il suo potenziale uso inmirate. Gli scienziati dell’Istituto milanese di Oncologia Molecolare (Ifom), guidati dal biologo Ylli Doksani, hanno studiato circa 15.000 pazienti affetti da 39 forme tumorali differenti, trovando che oltre il 17% dei casi presentava tracce di ecDna. Tale presenza è stata correlata a metastasi e a tassi di sopravvivenza inferiori.Il Dnasembra agire come una “wild card genetica”, utilizzata dalle cellule tumorali per sfuggire alle difese immunitarie e proliferare senza controllo.