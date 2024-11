Ilrestodelcarlino.it - Le figure femminili del Rinascimento indagate da Giovanni Villa

La Sala Estense ospiterà oggi alle 17.30 l’evento conclusivo del calendario 2024 dell’Istituto di Studi Rinascimentali, afferente al Servizio Musei d’Arte del Comune. Per questa occasione, il professorCarlo Federicocondurrà il pubblico in una straordinaria conferenza dal titolo ’Avess’io almen d’un bel cristallo il core. Ferrara specchio del’, dedicata alla storia, alle arti e soprattutto alle bellezze della città estense nel Cinquecento. L’evento, promosso in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, aperto gratuitamente a tutti gli interessati, sarà l’occasione per approfondire alcune dellepiù importanti della Ferrara rinascimentale in pieno collegamento con la tematica scelta per la 25ª Settimana di Alti Studi che si è da poco conclusa.